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И плюс, и минус. Какой будет погода перед Новым годом?

alau.kz

Прогноз погоды по Казахстану на 16-31 декабря 2023 года

Во второй половине декабря на большей части Казахстана ожидается осадочная погода с метелями, порывистым ветром и гололедом, в конце второй декады в отдельных районах прогнозируются сильные осадки.

Лишь в середине третьей декады по РК ожидается кратковременное прекращение осадков. На юге, юго-востоке страны прогнозируются туманы.

По РК ожидается ослабление морозов.

  • На западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 7-15 мороза до 5 мороза-3 тепла, днем от 3-8 мороза до 0-10 тепла;
  • на северо-западе, севере, в центре повышение температуры ночью от 12-28 до 2-10 мороза, в конце периода понижение до 7-18 мороза, днем повышение от                            7-20 мороза до 5 мороза-5 тепла, в конце периода понижение до 5-13 мороза;
  • на востоке повышение ночью от 25-39 до 3-13 мороза, днем от 17-25 мороза до 5 мороза-5 тепла, в конце периода понижение до 5-13 мороза.
  • на юге колебание ночью от 5-13 мороза до 5 мороза-2 тепла, днем от 0-7 мороза до 0-10 тепла.
  • на юго-востоке в начале периода ночью 8-26 мороза, днем 3-13 мороза, затем колебание ночью от 5-18 до 5 мороза-2 тепла, днем от 0-8 мороза до 3-10 тепла.

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