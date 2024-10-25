Самым распространенным заболеванием у детей называют миопию или попросту близорукость. При этом офтальмологи говорят, что раньше это была болезнь школьников. За последние 10 лет ситуация изменилась, и теперь очень часто этот диагноз ставят детям уже в детсадовском возрасте.

Первое место среди заболеваний глаз у детей занимает миопия, другими словами это близорукость. Врачи говорят, что причин этому несколько. Конечно, в первую очередь это наследственность и быстрый рост детей. Но, пожалуй, главным фактором, который появился в последние годы — это повышенная нагрузка на глаза.

«В школе идут занятия с интерактивными досками. В перерывах между занятиями все дети смотрят телефоны, и приходят из школы домой, без отдыха садятся за подготовку к занятиям, не делают практически никаких перерывов, делают домашние задания», — говорит детский офтальмолог Сауле Сеилова.

В итоге, говорит детский офтальмолог, глаза ребенка получают большую нагрузку, и это зрительное утомление и приводит к ухудшению зрения. Проблема ещё и в том, что близорукость, как выражаются врачи, молодеет.

«Миапия, близорукость у детей, возникала в основном в школьном возрасте. Мы так и называли это «школьная близорукость». Сейчас, в нынешнее время, особенно лет 10-15, мы наблюдаем возникновение близорукости у детей дошкольного возраста. В основном они находятся днём в детском саду, а вечером приходят домой и родители сидят в телефонах, и дети тоже сидят в телефонах или в планшетах», — говорит врач.

Оксана Аппазова привела своего сына второклассника Карима на обследование. В школе мальчик стал плохо видеть с дальней парты, поэтому его пересадили поближе к доске. Сейчас, перед началом осенних каникул, они пришли проверить зрение.

Чтобы уберечь зрение детей, офтальмологи настоятельно просят родителей находить время и стараться организовывать для своих детей активный отдых. Ведь даже обычные прогулки на свежем воздухе могут быть полезны для здоровья и самое главное, отвлекут от телефона и других гаджетов. Не лишним будет и периодически приводить детей на осмотр к специалисту, поскольку по словам врачей, в раннем возрасте многие проблемы со зрением можно скорректировать.

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