И тебя, и жену посадим. Бывший наркокурьер проходит потерпевшим по делу экс-полицейского в Костанайской области

Бывший наркокурьер проходит потерпевшим по делу бывшего полицейского, замначальника отдела по противодействию наркопреступности. Новость о задержании офицера, и изъятии у него двух крупных партий наркотиков, прогремела на весь Казахстан год назад. Сейчас в суде житель Костаная рассказал, почему за нанесение ему увечий, было объявлено вознаграждение в миллион тенге, и чего от него добивались избивавшие его полицейские, в том числе и нынешний подсудимый.

42-летний житель Костаная честно рассказал в суде, что некоторое время, месяца два-три, работал на нарко-магазин. Он забирал из указанных ему тайников партии синтетики, и привозил их в область. Но, когда ему поступил приказ привезти из Астаны полкило мефедрона, он испугался, и отказался от работы. Работодатели решили его наказать.

«Мои данные, с вознаграждением в миллион тенге, кто переломает мне руки-ноги, в интернет выложили. Фамилия, имя, удостоверение, адрес прописки, где я живу, слили в интернет. За то, что я отказался работать на нарко-магазин, и не поехал за их товаром», — сказал потерпевший.

В общем, за здоровье мужчина опасался. Он не стал открывать дверь в один из октябрьских вечеров 2022 года, когда в неё начали стучать люди в штатском, а вызвал полицию. Те, кто стучал, показали прибывшим патрульным свои документы. Выяснилось, что мужчины в гражданской одежде тоже были полицейскими.

«Человек пять-шесть, среди них Амзе, Атыгаев, Жабагин, — остальных я не помню ни фамилии, ни лица, — зашли ко мне домой, сказали подозревают меня в распространении наркотиков, сказали «одевайся и поехали». Все по разу точно меня ударили, Атыгаев, Амзе и Жабагин. Где наркотики спрашивали. Я сказал, я ничего не знаю. Сразу же поехали в поселок «Корейский», в темный переулок»,- рассказал потерпевший.

Там, уже на улице, по словам мужчины, избиение продолжилось. Через час он стал просить, чтобы его отвезли в полицейский отдел, и оформили протокол задержания.

«После чего Амзе вытащил сверток белый, сказал: «Вот здесь наркотики. Сейчас вернемся к тебе домой, подкинем, и тебя и жену посадим». После чего я говорю: «Что вам вообще надо, что хотите»? Они начали меня заставлять, что бы я «вес» сюда отправил из Астаны, договорился, чтобы Вадим встретил его», — рассказал потерпевший.

Речь идет о человеке, который по делу экс-полицейского также проходит потерпевшим. Именно его, по словам допрошенного в суде мужчины, сотрудники называли конечной своей целью. Всю ночь, под давлением полицейских, первый человек уговаривал второго забрать партию.

-Наркотики. 500 граммов наркотиков забрать, в коробке подарочной. Он сначала не соглашался, потом мне сказали «Каким хочешь способом уговаривай, договаривайся». Я предложил ему два миллиона.

— Кто вам об этом говорил?

— Амзе говорил, конкретно. «Либо он, либо ты с женой сядешь», — вот его слова были.

Все эти действия, по словам допрошенного, проводидись неофициально, и нигде не были задокументированы. После задержания полицейского сообщалось, что при себе у него имелись килограмм мефедрона и гашиш на миллион тенге. Однако об этих партиях допрошенному ничего не известно.

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