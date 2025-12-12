Резкий всплеск заявок после ограничений по стоматологии и офтальмологии
После того как на платформе enpf-otbasy.kz перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологических и офтальмологических услуг, казахстанцы стали массово выбирать новую цель — «реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врождённых пороков».
В Отбасы банке зафиксировали аномальный рост количества таких обращений. Если ранее в месяц рассматривали в среднем 16 заявок на оплату пластических операций, то:
- в сентябре, после остановки приёма заявок на стоматологию, их число выросло до 123;
- в октябре — до 1 844;
- в ноябре — до 3 878 заявок.
За первые восемь дней декабря, после прекращения приёма заявок на офтальмологию, на пластические операции поступило уже 2 093 обращения — это в 130 раз выше среднемесячного уровня. Общая сумма заявок в декабре составила 1,8 млрд тенге.
«Мы увидели риск нецелевого использования средств»
В Отбасы банке напомнили, что контроль целевого использования пенсионных средств граждан является прямой обязанностью финансового института.
Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова отметила, что резкий рост интереса к пластическим операциям вызвал серьёзные опасения:
«Когда мы заметили резкий всплеск интереса граждан к пластическим операциям, то увидели в этом риск нецелевого использования пенсионных излишков. Поэтому вынуждены остановить приём заявок по этой цели. Отбасы банк всегда действует открыто и в интересах клиентов. Это наша принципиальная позиция и проявление социальной ответственности. Средства в ЕНПФ — это будущая пенсия граждан. Да, казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определённые цели. Под этим предлогом сейчас всё чаще средства попросту выводятся из ЕНПФ с помощью посредников. Именно они получают сверхприбыль за счёт граждан. Для Отбасы банка важно обеспечить целевое использование пенсионных средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения».
Приём заявок на пластические операции остановят с 12 декабря
Приём заявок по цели «Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врождённых пороков» на портале enpf-otbasy.kz прекратится с 12 декабря 2025 года.
Сейчас в работе находится 6 294 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. В Отбасы банке заверили, что все уже поданные обращения будут рассмотрены в установленном порядке.
На что по-прежнему можно направить пенсионные излишки
При этом у граждан сохраняется возможность использовать пенсионные излишки на жизненно важные и дорогостоящие виды лечения, которые часто требуют значительных затрат и недоступны по стандартным программам. К таким медицинским услугам относятся:
- лечение орфанных (редких) заболеваний;
- радионуклидная и радиойодтерапия;
- радиохирургическое лечение;
- протонная терапия.
Кроме того, пенсионные излишки по-прежнему можно направить на улучшение жилищных условий:
- покупку жилья;
- частичное или полное погашение ипотеки в казахстанских банках;
- пополнение депозита в Отбасы банке для последующей покупки квартиры или дома.
