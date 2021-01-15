«Идеи Президента направлены на повышение активности гражданского населения в политических процессах страны» — Валерий Вишниченко  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с «обращением» перед депутатами нового созыва. По законодательству правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента.

Политолог, кандидат исторических наук КРУ им. А. Байтурсынова Валерий Вишниченко, считает, что это весьма знаковое событие, так как именно от депутатов будут зависеть многие вопросы, которые обозначил глава государства в своем выступлении.

«Сегодняшнее выступление главы государства Касыма- Жомарта Токаева можно обозначить как весьма знаковое. Во-первых — это год тридцатилетия Независимости нашей Республики и естественно на Парламент страны, который мы избрали 10 и 11 января текущего год, возлагаются особые надежды, потому что впереди новый и важный этап развития государственности. От депутатов, в значительной степени, будут зависеть многие вопросы, которые обозначил глава государства в своем выступлении. Он не случайно, начиная свое выступление, сказал о том, что главные вопросы, которые касаются граждан нашей страны, должны обсуждаться именно в Парламенте. Вторая особенность, на мой взгляд, состоит в том, что Токаев очень последовательно продвигает свои идеи, которые обозначил в последних двух посланий народу Казахстана. Ранее он говорил, что должно быть слышащее государство, что мы должны активнее развивать политические и демократические процессы в нашей стране, они прослеживаются и в сегодняшнем выступлении. Многие предложенные вещи, носят так же и «революционный характер»,- сказал Валерий Вишниченко.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил ввести графу «Против всех» в избирательный бюллетень. По словам Валерия Вишниченко, на этой идеи многие годы настаивали оппозиционеры.

«На этой идеи настаивали многие годы, те, кто критично относился к государству и правлению. Теперь этот вопрос снимается, будет положение » против всех» и если вы не согласны с позицией политических партий, не надо портить бюллетень. Также Президент предложил снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. Считаю, что это действительно революционный шаг. Потому что я, как политолог, думаю что, политическая партийность системы у нас в стране еще находится в развитии, она достаточно молода, а те политические партии, которые возникают в обществе, еще недостаточно прочно «встали на ноги», авторитета их не хватает, чтобы завоевать себе процентный порог и пройти в Парламент нашей страны. А вот 5% порог позволит войти тем политическим партиям, которые на сей раз не вошли в Мажилис Парламента седьмого созыва. Чем больше будет политических партий в Парламенте, тем больше будет дискуссий. Будет больше альтернативных точек зрений, в этой связи мы получим немного другой Парламент, который, может быть,не получили на сей раз»,- говорит Валерий Вишниченко.

Идеи «голосование против всех» и » снижение порога до 5%», по мнению Валерия Вишниченко, направлены на повышение активности гражданского населения в политических процессах нашей страны.

«Новая система госпланирования и новая концепцию госуправления — это очень важный момент, но еще недостаточно был расшифрован, так как над этим еще ведется работа. Но самое главная идея Касым- Жомарта Токаева, которую он не впервые предлагает и он последователен в своих выступлениях и действиях, о том, что наш госаппарат должен быть сжатым и эффективным. Я также на своем примере убежден, что наш госаппарат нужно сокращать, есть много возможностей для этого»,- пояснил Валерий Вишниченко.

Также Касым- Жомарт Токаев обозначает один из главных акцентов на вложение средств и внимания государства к молодежной политике. По этим показателем будет внедрен индекс развития молодежи и деятельность государственных органов.

«Я считаю, что это очень правильно, потому что за молодежью безусловно будущее страны. Поэтому было предложено обязательное 30% избрание молодежи в Мажилис и Маслихаты. Но если говорить в общем, Токаев последовательно проводит линию на трансформацию нашей политической системы и он предлагает конкретные пути реализации этой своей идеи — слышащее государство, снижение порога, избрание акимов, открытость госорганов, сокращение госаппарата. Все это будет работать на эффективность государственного правления нашей страны и это повысит авторитет государственных органов в лице наших граждан. Считаю, что обращение Токаева к депутатам мажилиса нового созыва — это очень важное и знаковое выступление»,- заключил Валерий Вишниченко.

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