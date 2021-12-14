Идем по оптимистичному сценарию — Цой о коронавирусе в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что ситуация с коронавирусом в Казахстане развивается по оптимистичному сценарию, передает Tengrinews.kz.

«В мире зарегистрировано более 270 миллионов случаев COVID-19, за сутки регистрируется более 400 тысяч случаев. Умерло более 5 миллионов человек. По данным Европейского региона ВОЗ, за последние две недели из 54 стран в 19 странах отмечается рост заболеваемости. За две недели наибольший прирост заболеваемости отмечался во Франции, где заболеваемость выросла более чем на 100 процентов, в Португалии – более 50 процентов, Швеции – более 60 процентов, Италии – около 50 процентов. В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31 процент. В Казахстане в целом реализуется оптимистичный сценарий по заболеваемости COVID-19«, — сообщил Цой на заседании правительства.

По его словам, в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31 процент. В мировом рейтинге на один миллион населения Казахстан по заболеваемости находится на 110-м месте, по летальности — на 102-м месте из 222. В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-анализом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 96 процентов больных.

Репродуктивное число составляет 0,89, и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.

«В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза, число стационарных и амбулаторных больных — в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составляет 23 процента, реанимационных — 20 процентов», — добавил Алексей Цой.

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