Идем по оптимистичному сценарию — Цой об эпидситуации

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что прогнозное число больных коронавирусом в августе-сентябре составит 250 тыс. человек, передает zakon.kz.

На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август-сентябрь, мы идем по оптимистическому сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе-сентябре составит около 250 тыс. человек, — сказал глава Минздрава на заседании правительства.

Он отметил, что дальнейшее развитие оптимистичного сценария возможно лишь при соблюдении карантинных мер и вакцинации населения.

С 26 июня Казахстан находится в «красной» зоне. Все регионы также в «красной» зоне, за исключением Туркестанской области.

На 3 августа лечение от коронавируса продолжают получать 102 839 человек.

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