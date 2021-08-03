Идем по оптимистичному сценарию — Цой об эпидситуации

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что прогнозное число больных коронавирусом в августе-сентябре составит 250 тыс. человек, передает zakon.kz.
На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август-сентябрь, мы идем по оптимистическому сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе-сентябре составит около 250 тыс. человек, — сказал глава Минздрава на заседании правительства.
Он отметил, что дальнейшее развитие оптимистичного сценария возможно лишь при соблюдении карантинных мер и вакцинации населения.
С 26 июня Казахстан находится в «красной» зоне. Все регионы также в «красной» зоне, за исключением Туркестанской области.
На 3 августа лечение от коронавируса продолжают получать 102 839 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области