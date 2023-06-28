Идет жара. Прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие трое суток погоду на большей части территории республики будут определять атмосферные фронтальные разделы.

В связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, 1 июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град, а на севере и в центре Казахстана погода преимущественно без осадков.

Ожидается постепенное повышение дневных температур на севере до 25-30, в центре до 30-35, на юге до 33-38, на юго-востоке до 28-33 тепла, на востоке республики столбики термометров днем повысятся до 17-25 тепла, а на западе страны значительных изменений в температурном фоне не ожидаются, воздух днем прогреется до 25-30, на юго-западе до 33-38 тепла.

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