Идём на снижение. Эпидситуация по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
10 февраля в Костанайской области зарегистрировано 78 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 15 — г.Рудный, 5 – Костанайского района, 5 – Алтынсаринского района, 4 – Аулиекольского района, по 3 случая среди жителей г.Житикары, Денисовского и Карасуского районов, по 2 случая – г.Лисаковск и Карабалыкского района.
61 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 64 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 10 февраля 2021г зарегистрировано 11131 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 9593.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области