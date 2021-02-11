Идём на снижение. Эпидситуация по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

10 февраля в Костанайской области зарегистрировано 78 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 15 — г.Рудный, 5 – Костанайского района, 5 – Алтынсаринского района, 4 – Аулиекольского района, по 3 случая среди жителей г.Житикары, Денисовского и Карасуского районов, по 2 случая – г.Лисаковск и Карабалыкского района.

61 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 64 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 10 февраля 2021г зарегистрировано 11131 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 9593.

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