Идёт 30-градусная жара — прогноз

В ближайшие дни на большей части республики сохраняется дождливая погода с грозами и порывистым ветром.

8-9 сентября на северо-западе, 09 сентября на севере страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

На севере, востоке, в центре республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 18-25 тепла, а на западе, северо-западе Казахстана понижение до 13-23 тепла, на юге, юго-востоке страны основной фон температуры 22-30 тепла.

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