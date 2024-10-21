В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием Атлантического циклона, ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

В стране прогнозируются осадки — дождь, снег, гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем с грозой.

23 октября на юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах дождь, снег, 24 октября в области Жетісу в горах сильные осадки — дождь, снег. По Казахстану ожидаются усиление ветра и туман.

В температурном фоне резких изменений не прогнозируется.

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