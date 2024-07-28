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«Идёт большая вода». ДЧС Костанайской области предупреждает жителей региона

Фотография для новости "Идёт большая вода". ДЧС Костанайской области предупреждает жителей региона

Кадр из видео пресс-службы ДЧС Костанайской области

ДЧС Костанайской области обратилось к жителям региона в связи с распространяемыми сообщениями.  

Как сообщает ДЧС области, в последние дни в социальных сетях распространяется видеоролик, в котором утверждается, что на территорию города Магнитогорск пришел мощный циклон, вызвавший выпадение трехмесячной нормы осадков, и все прилегающие территории Магнитогорска подтоплены. Вода якобы направляется в сторону Казахстана.

«ДЧС Костанайской области официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.  Видеоролик содержит ложные сведения, которые могут вызвать необоснованную панику среди населения», — говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.

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