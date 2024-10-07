Прогноз погоды по Казахстану на 8-10 октября представили синоптики Казгидромета.

В начале недели отрог антициклона все еще будит оказывать влияние на большую часть Казахстана, и сохранит погоду преимущественно без осадков.

Затем на западные и северо-западные районы страны будет оказывать свое влияние циклон из районов Москвы, который принесет дожди с грозами; 9-10 октября на западе прогнозируются сильные дожди.

По республике ожидается усиление ветра, в северных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман.

На западе республики прогнозируется понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла, на северо-западе и севере до 7-17 тепла, а на остальной территории резких изменений не ожидается.

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