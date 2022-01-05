Идёт циклон. Прогноз на 6-8 января

Прогноз погоды по Казахстана на 06-08января 2022 года
Снег и низовая метель
С 6 января очередной циклон из районов Скандинавии будет оказывать влияние на погоду большей части республики.
Циклон будет вызывать на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также небольшое повышение температуры воздуха.
По республике ожидаются туман, гололед. На западе и северо-западе столбики термометров ночью повысятся до 0-8 мороза, на севере и центре страны до 5-15 мороза.
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области