Идёт циклон. Прогноз на 6-8 января

Прогноз погоды по Казахстана на 06-08января 2022 года

Снег и низовая метель

С 6 января очередной циклон из районов Скандинавии будет оказывать влияние на погоду большей части республики.



Циклон будет вызывать на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также небольшое повышение температуры воздуха.

По республике ожидаются туман, гололед. На западе и северо-западе столбики термометров ночью повысятся до 0-8 мороза, на севере и центре страны до 5-15 мороза.

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