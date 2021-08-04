Идёт циклон. Прогноз погоды на 5-7 августа

Циклон из районов Новой земли и его атмосферные фронты вызовут в северной половине республики дожди с грозами, выпадением града, шквалистым ветром и ослаблением жары.

Столбики термометров в ночные часы покажут на западе страны 15-25 тепла, на севере 10-20 тепла.

В дневное время температура воздуха понизится на западе до 27-35 тепла и на севере до 23-30 тепла. На востоке и в центре температура воздуха будет варьироваться в пределах: ночью 10-20 тепла, днем 25-35 тепла.

На юге и юго-востоке страны сохраняется жаркая сухая погода, местами усилится ветер с пыльной бурей. Температура воздуха на ближайшие дни: ночью 20-28 тепла, днем 32-42 тепла.

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