Идёт циклон. Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики Казгидромета

В ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов Черного моря.

Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега 28 ноября на западе, 29 ноября в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября на большей части страны, также ожидаются туманы, гололед, усиление ветра 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23-28 м/с и с низовой метелью.

Его влияние особенно почувствуют жители южных регионов республики, где солнечная и теплая погода сменится обильными осадками (преимущественно в виде дождя, в горах возможен переход в снег) и похолоданием, где дневная температура понизится от 15-24 до 0-12 тепла.

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