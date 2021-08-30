Идёт холодный антициклон из районов Атлантики. Прогноз на 31 августа – 2 сентября

Холодный антициклон из районов Атлантики, вызвавший понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться в восточном направлении. И вызовет похолодание уже на востоке и юго-востоке страны.

Столбики термометров в дневные часы опустятся: на севере и востоке до 10-20 тепла, а на юго-востоке до 20-28 тепла.

В ночные часы в северных районах: Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 2 градусов.

На западные же регионы 2 сентября начнет влиять циклон из районов Баренцева моря, принося с собой дожди, грозы, и усиление ветра.

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