Идёт холодный циклон. Прогноз погоды на 17-19 июня

Прогноз погоды по Республике Казахстан на 17-19 июня.

Погоду будут формировать два барических образования, уходящий на восток жаркий и сухой антициклон и приближающийся с северо-запада холодный циклон.

Что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в северной половине сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, выпадением града, в отдельных районах юга страны с пыльными бурями.

Также ожидается постепенное понижение температурного фона на западе, северо-западе днем до 25-33 тепла, на севере до 10-20 тепла, в центре до 20-28 тепла.

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