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Идёт потепление. Прогноз погоды на 22-24 апреля

В ближайшие дни антициклон сохраняет свое влияние на большую часть страны, с чем ожидается погода преимущественно без осадков, сообщает пресс-служба Казгидромета. 

В то же время высотный гребень будет смещаться через территорию республики с запада на восток, вызывая повышение температуры воздуха.

Лишь на западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Местами продут осадки в виде дождя и снега, временами с грозами, возможен град.

По республике также в отдельных регионах ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.

 

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