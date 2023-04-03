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Идёт северный циклон из районов Таймыра. Прогноз на три дня

Фото из открытых источников

С западным циклоном, из районов Средиземного моря, и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, в западных и южных регионах Казахстана ожидается дождь, в горных районах юго-востока осадки.

5-6 апреля на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег).

Под влиянием северного циклона из районов Таймыра 6 апреля на северо-западе, севере Казахстана ожидается дождь.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, в горных районах юго-востока ожидается туман.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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