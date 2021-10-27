Идёт северный циклон. Прогноз погоды на 28-30 октября 

В предстоящие дни с Северным циклоном и прохождением атмосферных фронтов, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Казгидромет.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, в северных и центральных районах страны с низовой метелью и гололедом, 28-29 октября в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки.

Также по республике ожидается туман.

Колебание температуры воздуха

на западе ночью от 5 мороза-6 тепла до 0-8 тепла, днем основной фон 5-15 тепла,

на северо-западе, севере ночью колебание от 3-8 мороза до 3 мороза-5 тепла, днем небольшое понижение от 3-10 до 0-8 тепла,

в центре ночью небольшое повышение от 5-10 до 3-8 мороза, днем колебание от 0-10 до 2-13 тепла,

на востоке ночью колебание от 0-7 мороза до 0-5 тепла, днем от 2-13 до 5-15 тепла,

на юге ночью основной фон 5 мороза-8 тепла, днем 7-15 тепла,

на юго-востоке страны ночью небольшое понижение от 2-8 до 0-5 тепла, днем колебание от 10-18 до 7-15 тепла.

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