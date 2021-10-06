Идёт тепло. Прогноз погоды на 7-9 октября

В течении периода, под влиянием Северо-Западного антициклона, на большей части страны ожидается погода без осадков.

Лишь погоду восточных и южных регионов обусловит уходящая ложбина циклона, а также выход теплого Южного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, а 7 октября на востоке страны – сильные осадки.

Также по республике ожидаются в ночные и утренние часы туман, на востоке и в центре – гололед, низовая метель, на западе – пыльная буря.

Небольшое повышение дневных температур на западе и северо-западе до 10…18, на севере, востоке и в центре до 8…15, в южных регионах до 15…20 тепла.

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