USD 449.88
EUR 486.64
RUB 4.83
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Идёт весна. Прогноз погоды на 27-29 февраля 

Идёт весна. Прогноз погоды на 27-29 февраля 

Фотография для новости Идёт весна. Прогноз погоды на 27-29 февраля 

pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля от синоптиков Казгидромета. 

На северные, восточные и центральные регионы будет оказывать влияние атмосферные фронты, поэтому здесь пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах усиление ветра с низовой метелью.

Также, в горных районах южной и юго-восточной части страны, с прохождением атмосферных фронтов, возможны осадки, гололедные и туманные явления.

На западе страны будет доминировать очаг высокого давления, здесь сохранится безветренная погода без осадков, днем температура будет достигать 0-5 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Перед всмятку, колесо вывернуло. C двумя грузовиками столкнулся внедорожник в Костанае
Следующая новость

Люди готовы и по 35 млн покупать дома — аким Костаная о программе ИЖС