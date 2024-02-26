Идёт весна. Прогноз погоды на 27-29 февраля 

Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля от синоптиков Казгидромета.

На северные, восточные и центральные регионы будет оказывать влияние атмосферные фронты, поэтому здесь пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах усиление ветра с низовой метелью.

Также, в горных районах южной и юго-восточной части страны, с прохождением атмосферных фронтов, возможны осадки, гололедные и туманные явления.

На западе страны будет доминировать очаг высокого давления, здесь сохранится безветренная погода без осадков, днем температура будет достигать 0-5 тепла.

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