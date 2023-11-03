Идут 15-градусные морозы. Прогноз погоды на 4-6 ноября

В начале периода через территорию Казахстана будет перемещаться глубокий Атлантический циклон.

На севере, северо-западе, в центре и на востоке республики пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – сильные осадки, ожидаются гололед, и усиление ветра. Однако, уже днем 4 ноября в тыл циклона будет смещаться с запада антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков, и понижение температур.

Температура воздуха понизится ночью на севере, востоке и в центре страны до 3-15 мороза, днем до 3 мороза-8 тепла, на юге и юго-востоке понижение температур в ночные часы до 2 мороза-5 тепла, в горных регионах 5-10 мороза, днем до 5-15 тепла. По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

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