Прогноз погоды по Казахстану на 13–15 ноября 2025 года представили синоптики Казгидромета. В ближайшие трое суток большую часть территории Казахстана накроет ложбина атлантического циклона с сопряжёнными фронтами.
Ожидаются осадки в виде дождя и снега, 13 ноября в восточных и юго-восточных регионах пройдут сильные осадки. По республике местами ожидаются туман, гололёд и усиление ветра; в северных, восточных и центральных областях — низовая метель . На юге и юго-западе сохранится погода без осадков.
Температура воздуха
- Север: ночью −5…−12 °С, днём 0…−6 °С.
- Северо-Запад: ночью −2…−10 °С, днём 0…−5 °С.
- Центр: ночью −3…−13 °С, днём −6…+3 °С.
- Восток: ночью −8…−20 °С, днём 0…−10 °С.
- Юг и Юго-Запад: без существенных изменений температурного фона.
Порывы ветра местами усилятся; в зоне фронтов возможны ухудшение видимости и переметы.
