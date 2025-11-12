Прогноз погоды по Казахстану на 13–15 ноября 2025 года представили синоптики Казгидромета. В ближайшие трое суток большую часть территории Казахстана накроет ложбина атлантического циклона с сопряжёнными фронтами.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, 13 ноября в восточных и юго-восточных регионах пройдут сильные осадки. По республике местами ожидаются туман, гололёд и усиление ветра; в северных, восточных и центральных областях — низовая метель . На юге и юго-западе сохранится погода без осадков.

Температура воздуха

Север: ночью −5…−12 °С, днём 0…−6 °С.

ночью −5…−12 °С, днём 0…−6 °С. Северо-Запад: ночью −2…−10 °С, днём 0…−5 °С.

ночью −2…−10 °С, днём 0…−5 °С. Центр: ночью −3…−13 °С, днём −6…+3 °С.

ночью −3…−13 °С, днём −6…+3 °С. Восток: ночью −8…−20 °С, днём 0…−10 °С.

ночью −8…−20 °С, днём 0…−10 °С. Юг и Юго-Запад: без существенных изменений температурного фона.

Порывы ветра местами усилятся; в зоне фронтов возможны ухудшение видимости и переметы.

