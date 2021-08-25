Идут атмосферные фронты. Прогноз на 26-28 августа

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут кратковременные дожди с грозами, выпадением града, порывистым ветром.

Температурный фон во всех регионах республики относительно устойчив: на западе ночью 17…22, днем 30…38 тепла, на севере ночью 7…18, днем 20…35 тепла, в центре, и на востоке республики ночью 7…18, днем 22…35 тепла, на юге ночью 15…23, днем 32…40 тепла, на юго-востоке ночью 13…22, днем 27…37 тепла.

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