USD 428.15
EUR 518.7
RUB 5.85
  1. Home
  2. Новости
  3. Идут холода. Прогноз на 8-10 июня озвучили синоптики

Идут холода. Прогноз на 8-10 июня озвучили синоптики

Фото Н.Луговской

В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием фронтальных разделов, пройдут дожди, 10 июня в центре и на юго-востоке Казахстана сильные дожди, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

В южных регионах сохранятся пыльные бури. Очередной холодный Северо-западный антициклон вызовет понижение температуры воздуха в северной половине страны ночью до 3-8, местами 12 тепла, днем 17-22, местами 25 тепла.

На остальной территории страны значительных изменении в температурном фоне не ожидается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

РТН Подробности. Несибели Басенова
Следующая новость

Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса