Идут холода. Прогноз на 8-10 июня озвучили синоптики

В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием фронтальных разделов, пройдут дожди, 10 июня в центре и на юго-востоке Казахстана сильные дожди, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

В южных регионах сохранятся пыльные бури. Очередной холодный Северо-западный антициклон вызовет понижение температуры воздуха в северной половине страны ночью до 3-8, местами 12 тепла, днем 17-22, местами 25 тепла.

На остальной территории страны значительных изменении в температурном фоне не ожидается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.