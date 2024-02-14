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Идут лютые морозы. Прогноз на ближайшие три дня озвучили синоптики

Фотография для новости Идут лютые морозы. Прогноз на ближайшие три дня озвучили синоптики

pixabay.com

Арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики.

Антициклон принесет морозную погоду.

15 февраля на востоке, 16 февраля на юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель.

На западе понижение температуры воздуха ночью до 12-30 мороза, на северо-западе, севере и в центре до 30-38 мороза, 16 февраля на востоке до 18-35 мороза, на юге до 10-30 мороза, 17 февраля на юго-востоке до 15-28 мороза.

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