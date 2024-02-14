Идут лютые морозы. Прогноз на ближайшие три дня озвучили синоптики

Арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики.

Антициклон принесет морозную погоду.

15 февраля на востоке, 16 февраля на юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель.

На западе понижение температуры воздуха ночью до 12-30 мороза, на северо-западе, севере и в центре до 30-38 мороза, 16 февраля на востоке до 18-35 мороза, на юге до 10-30 мороза, 17 февраля на юго-востоке до 15-28 мороза.

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