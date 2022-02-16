Идут лютые морозы. Прогноз погоды на 17-19 февраля 

В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под властью обширного антициклон из районов Черного моря, с чем ожидается преимущественно без осадков погода.

Лишь на крайнем севере, и 17 февраля в горных районах юго-востока республики, под влиянием фронтальных разделов, сохранится снег.

На севере ночью сохранятся в пределах 10-23 градусов мороза, в центре и на востоке 17-27, в отдельных регионах 33 градусов мороза, на юге 5-15 мороза.

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