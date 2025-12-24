В ближайшие дни погоду на территории Казахстана будет определять активный северо-западный циклон. Он принесёт снег практически по всей стране, а в южных регионах осадки будут смешанными — в виде снега и дождя.

Сильные осадки на юге и гололёд в ряде регионов

По прогнозам синоптиков, 26 декабря на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки. По республике возможны метель и усиление ветра, а в западных и южных областях — гололёдные явления, которые могут осложнить ситуацию на дорогах и в населённых пунктах.

С 27 декабря — антициклон и резкое похолодание

Уже 27 декабря на смену циклону придёт холодный западный антициклон. Он обусловит постепенное прекращение осадков и снижение температуры воздуха в ночные часы. На северо-западе и севере страны ожидается до 25–30 градусов мороза, на востоке — до 22–30 градусов мороза.

Жителям рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах в условиях метели и гололёда.

