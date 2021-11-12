Идут метели. Прогноз погоды на 13-15 ноября

Погоду в Казахстане 13-15 ноября будет определять глубокая ложбина Северо-западного циклона и связанные с ней фронтальные разделы.

Смещаясь с запада на восток, ложбина охватит практически все регионы республики, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, порывистый ветер в северной половине с метелью.

На западе температура воздуха ночью 5 мороза-3 тепла, днем 3 мороза-10 тепла, на севере, северо-западе, востоке и в центре республики температура воздуха ночью 1-10 мороза, днем 5 мороза-7 тепла, на юге,юго-востоке страны ночью 1-10 мороза, днем 2-10 тепла.

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