Идут сильные дожди с похолоданием. Прогноз погоды от Казгидромета

Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 августа представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни на большей части республики синоптическую ситуацию продолжит формировать северо-западный циклон, сохраняя неустойчивую погоду. Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, в северной половине возможно выпадение града.

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Сильные дожди ожидаются 17 и 19 августа на северо-западе, 18-19 августа на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.

Температуры воздуха ожидается:

на западе республики ночью +10+20°С, днем повышение до +25+33°С,

на северо-западе и севере страны ночью +8+18°С, днем +15+23°С,

в центре ночью +8+18°С, днем +20+28°С,

на востоке ночью +10+18°С, днем ожидается понижение температуры от +25+35°С до +18+28°С,

на юге так же понижение температуры ночью от +18+23°С до +13+20°С, днем основной фон +28+36 °С,

на юго-востоке понижение ночью от +20+25°С до +13+20°С, днем от +28+37 °С до +23+30°С.

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