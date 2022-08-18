Идут заморозки. Служба 112 предупредила жителей Костанайской области

Днем 19 августа на северо-востоке области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман.

Ветер северо-восточный 9-14, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7, на юге области 12 тепла, на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 15-20, на юге области 23 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.

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