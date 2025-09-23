В последнее время в Костанае появилось очень много игровых автоматов. Это стали замечать костанайцы. Обеспокоенные горожане обращаются в редакцию с обращениями. Они спрашивают почему, к примеру в центре, помешали продуктовые киоски с хорошим хлебом и молоком? Вместе с тем город заполонили игровые автоматы.

Этот вопрос журналисты «Алау» задали на совещании акиму города Марату Жундубаеву.

«Там кроме этих автоматов, о которых вы говорите, стоят какие-то боксерские груши электронные, еще какие-то вещи. Я вам скажу это незаконно. Вчера мы проезжали…мы убираем киоски, ставят какие-то груши. Один пример вчера на ул.Чкалова. На углу ул.Чкалова и ул.Маяковского. Вообще это неправильно. Подключают к электричеству, выносят …это такие предприниматели, которые не платят ничего. То, что портят вид, конечно, портят вид. То, что убирать надо и законность их мы перепроверим. Дайте нам адреса свои, раз вы говорите, где находятся эти автоматы, чтобы мы смогли посмотреть. Вообще у нас на самом деле, мы убираем отсюда киоски, они появляются где-то на краю. Мы убрали более 500 торговых павильонов. И у меня мысль такая, а куда они сейчас ушли. Куда их установили, может в районах устанавливают. Может на металл сдают. Но самое главное, чтобы они не появлялись незаконно», — сказал аким Костаная.

