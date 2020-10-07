Играли в заброшенном здании. В Костанайской области подросток упал с подоконника окна

Происшествие случилось в городе Лисаковск 6 октября, в 19:36 часов. Дети играли на втором этаже заброшенного трехэтажного здания на территории 1-го микрорайона города. 13-летний мальчик взобрался на подоконник, потерял равновесие и упал на пол внутри здания.

С переломом плечевой кости слева подросток был госпитализирован в городскую больницу, где ему наложили гипс. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, пациент был выписан домой.

В ДЧС Костанайской области напоминают, задача родителей сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить своего ребенка от несчастного случая. Необходимо уделять больше внимания правильному и осторожному поведению детей в быту, на улице, во время игр.

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