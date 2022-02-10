Игрок ФК «Тобол» Руслан Валиуллин получил дисквалификацию

Футбольный клуб «Тобол» из Костаная получил официальное письмо от Дисциплинарного комитета ФИФА о дисквалификации футболиста Руслана Валиуллина на два года, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба костанайского клуба, на игрока наложены санкции сроком в двадцать четыре месяца.

«Отстранение Руслана Валиуллина от любой деятельности, связанной с футболом, с 10 сентября 2021-го по 10 сентября 2023 года, отметили в дисциплинарном комитете FIFA.

В данный момент Руслан Валиуллин планирует подать апелляцию. Вся эта история началась летом 2021 года, когда взятая допинг-проба у Руслана Валиуллина после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» — «Тобол» вызвала подозрение у футбольных проверяющих органов.

Напомним, что полузащитник стал главным героем отборочного матча чемпионата мира 2022 года Казахстан — Украина, Руслан оформил дубль и принес казахстанской сборной ничью.

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