Игрушки, чай и холодная голова: как в Костанайской области работают медики спасательных бригад





С начала года бригада филиала Центра медицины катастроф МЧС по Костанайской области выезжала на вызовы более 300 раз и помогла свыше сотни человек. В преддверии Дня спасателя, который в Казахстане отмечают 19 октября, сотрудники рассказали о своей работе.

Специалисты выезжают на серьёзные аварии, пожары, наводнения и обрушения, в том числе с большим количеством пострадавших. В составе бригады работают не только медики, но и психолог.

Помощь начинается с поддержки

Психолог Жанара Семёнова работает в центре полтора года. На вызовы она берёт игрушки, мыльные пузыри и цветную бумагу — они помогают отвлечь и заинтересовать детей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Для взрослых у неё приготовлены чай, стаканчик и плед. По словам специалиста, тепло и простая забота помогают человеку почувствовать поддержку на физическом уровне.

После тяжёлого ДТП или пожара пострадавшим нередко нужна не только медицинская, но и психологическая помощь. Иногда Жанаре приходится сообщать людям о гибели близких. Она отмечает, что реакции бывают разными: один человек впадает в ступор, другой плачет и не может успокоиться. В таких обстоятельствах важно сохранять спокойный тон и находить подход к каждому.

«Самое главное — думать холодной головой»

Фельдшер Айбек Касенов работает в медицине 13 лет. Он говорит, что выбрал профессию осознанно: желание помогать людям было у него всегда.

«Когда на вызов приезжаешь и видишь, что сложный пациент, самое главное — думать холодной головой», — рассказал фельдшер.

По его словам, знание своего дела помогает справляться со сложными вызовами, однако ответственность за человеческую жизнь остаётся огромной.

Готовность к выезду — с начала смены

За рулём спецтранспорта работает Алик Ермагамбетов. Каждая его смена начинается с проверки машины: масла, антифриза, колёс, аккумулятора и состояния салона.

Задача водителя — оперативно доставить бригаду к месту происшествия. На вызове он также помогает медикам с каталкой и размещением пациента в автомобиле.

«Да мы всегда наготове. Стараемся быстрее выехать, вовремя прибыть», — отметил Алик Ермагамбетов.

Всего в областном филиале Центра медицины катастроф работают 29 сотрудников. Их смены проходят по-разному, но готовность к экстренному выезду необходима каждому члену команды.

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