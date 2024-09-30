ИИ подскажет, где найти услугу: как изменился портал eGov





В Казахстане обновили портал Электронного правительства. В начале августа была запущена версия eGov 3.0, разработанная на платформе QazTech.

По официальным данным, обновление потребовалось из-за увеличившейся нагрузки, с которой прежняя версия портала уже не справлялась. Одним из главных нововведений стал искусственный интеллект eGov GPT.

«Если раньше нужно было точно понимать, какую услугу получать и в каком разделе её искать, то eGov GPT кардинально меняет этот подход. Пользователь общается с искусственным интеллектом в формате диалога, а он подсказывает, помогает и при необходимости предоставляет данные, необходимые для получения государственной услуги», — рассказала директор департамента АО «Национальные информационные технологии» Нургуль Искакова.

Казахстанцы обсуждают новый дизайн

Одним из наиболее заметных изменений стал внешний вид портала. Обновлённый дизайн вызвал активное обсуждение среди пользователей: одним он понравился, другие посчитали его неудобным.

Для сбора мнений на eGov 3.0 появился сервис обратной связи. Казахстанцы могут оставить свои пожелания и замечания, которые разработчики учтут при дальнейшем обновлении портала.

По словам Нургуль Искаковой, в новой версии уже упростили получение 15 наиболее популярных государственных услуг.

Две версии будут работать одновременно

Полностью отказаться от eGov 2.0 пока невозможно, поскольку часть государственных услуг ещё не перенесена на обновлённую платформу.

«Если пользователь запрашивает услугу, которая пока остаётся на eGov 2.0, его автоматически перенаправят на старую версию. Переход на новый портал — поэтапный процесс, поэтому некоторое время будут поддерживаться обе версии. В дальнейшем останется только одна», — пояснила представитель компании.

Разработчики подчеркнули, что при переходе на eGov 3.0 сведения из прежнего профиля не исчезнут. Полученные ранее справки и история оказанных услуг сохранятся.

Если при работе с обновлённым порталом возникнут сложности, граждане могут обратиться по единому номеру 1414 или написать в социальных сетях АО «Национальные информационные технологии».

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