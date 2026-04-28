ИИ вместо диспетчера: кто теперь отвечает на звонки костанайцев

ИИ вместо оператора: в Костанае внедряют голосового ассистента для приёма обращений по электроэнергии

В компании «ЭПК-Forfait», обеспечивающей электроэнергией почти всю Костанайскую область, делают ставку на цифровизацию. Уже с мая обращения жителей Костаная начнёт принимать искусственный интеллект.

Система будет анализировать каждый звонок, помогать в решении вопросов и при необходимости соединять с диспетчером. В компании отмечают: во время аварийных ситуаций нагрузка на линии достигала до тысячи звонков, при этом не всегда хватало операторов для оперативной обработки обращений.

По словам генерального директора ТОО «ЭПК-Forfait» Дидара Аманжулова, внедрение голосового ассистента реализуется впервые в Казахстане совместно с отечественной компанией-разработчиком.

ИИ сможет обрабатывать обращения по аварийным отключениям, начислениям, передаче показаний и другим вопросам, сокращая время ожидания ответа.

Проект планируют полностью доработать в мае. После этого по номеру диспетчерской службы 55-44-81 костанайцам будет отвечать уже виртуальный оператор. Пока систему внедряют в Костанае — как в крупнейшем подразделении компании. В дальнейшем её планируют расширить на Тобыл.

Разработчики отмечают, что даже если ИИ не сможет сразу дать полный ответ, он зафиксирует обращение и перезвонит абоненту с уточнённой информацией.

Параллельно в регионе фиксируют улучшение инфраструктурных показателей. За последние пять лет уровень износа электрических сетей снизился с 83 до 73 процентов. Продолжается модернизация подстанций и обновление оборудования. Технические потери сократились до 6,4 процента при среднем республиканском уровне 10–11 процентов.

Как подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов, внедрение автоматизированных систем позволило значительно сократить время реагирования на аварии: если раньше на поиск повреждений уходило до 2–3 часов, то сейчас — около пяти минут.

Кроме того, среди абонентов продолжается установка автоматизированных счётчиков АСКУЭ. На сегодняшний день такие устройства установлены у 34 тысяч из 211 тысяч потребителей. Система позволяет автоматически собирать и передавать данные о потреблении, повышает точность учёта и снижает потери.

Также предприятие обновило автопарк — закуплено около 80 единиц новой техники, что должно повысить оперативность работы аварийных служб.

