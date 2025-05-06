Депутат Мажилиса Казахстана Мурат Абенов выступил с резким заявлением в Facebook, обвинив чиновников, ответственных за цифровизацию, в предательстве национальных интересов и массовом сливе персональных данных казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, в Telegram распространяется бот, который «бесплатно раздаёт» личную информацию о гражданах Казахстана — включая ИИН, адреса проживания, номера телефонов, сведения о родственниках, автомобилях и даже недвижимости, приобретённой много лет назад.

Как утверждает Абенов, бот может быть связан с российскими структурами, а доступные данные якобы взяты из государственных информационных систем, включая egov.

Для проверки он и его знакомые вводили фамилии бывшего министра цифровизации Багдата Мусина и действующего министра Жаслана Мадиева. По утверждению депутата, система выдала полные профили, включая телефоны и данные членов семей. При этом, по словам Абенова, речь идёт о самых актуальных данных — с обновлением за декабрь 2024 года.

“Если не защищены министры, члены правительства, прокуроры и судьи, полицейские и акимы, то что говорить о простых гражданах?” — задается вопросом депутат.

Абенов также предположил, что в Минцифры работают чиновники-предатели, которые сливают данные казахстанцев за границу. По его словам, они и являются соучастниками преступлений, когда наши соотечественники страдают от рук мошенников.

Он призвал МВД и Генпрокуратуру срочно вмешаться в ситуацию, а также сообщил о готовности передать ссылки на ресурсы журналистам и экспертам.

В Министерстве цифровизации, МВД и других упомянутых структурах пока не прокомментировали заявление депутата. В первом сообщили, что проверяют информацию.

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