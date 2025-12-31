Посольство Казахстана в России распространило срочное сообщение, касающееся оформления индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранных граждан, передаёт Zakon.kz.
Как говорится в информации, опубликованной в Telegram-канале дипмиссии, срок действия действующего пилотного проекта по выдаче ИИН иностранцам установлен до 31 декабря 2025 года включительно. Начиная с 1 января 2026 года загранучреждения Республики Казахстан прекращают выдачу ИИН иностранным гражданам.
Одновременно в посольстве напомнили, что уполномоченные государственные органы РК запустили программу eResidency для иностранцев. Она предусматривает получение государственных услуг и сервисов в онлайн-формате без необходимости личного посещения Казахстана, в том числе оформление цифровой ID-карты с ИИН.
Отмечается, что программа eResidency позволяет иностранным гражданам получить официальный цифровой статус в Казахстане, открывающий доступ к бизнес-возможностям и онлайн-сервисам страны.
В рамках программы предусмотрено:
- получение цифровой ID-карты с индивидуальным идентификационным номером (ИИН);
- доступ к фондовым рынкам, криптобиржам, а также оформление eSIM с казахстанским номером;
- получение электронной цифровой подписи и страховых услуг;
- открытие банковских счетов в онлайн-режиме с использованием казахстанских карт;
- возможность оформления налогового резидентства и подключения эквайринга для всех платёжных сервисов.
В посольстве добавили, что по всем вопросам, связанным с получением ИИН иностранными гражданами, рекомендуется обращаться на официальный сайт программы eResidency — https://eresidency.gov.kz/, где размещена подробная информация.
