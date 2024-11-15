ИИН в чеках: в Минфине объяснили цель инициативы

В Министерстве финансов Казахстана разъяснили, зачем планируется указывать индивидуальный идентификационный номер в чеках при покупке лекарств и медицинских услуг, передаёт LS.

Как сообщил вице-министр Ержан Биржанов, речь идёт о контроле за целевым использованием бюджетных средств. В первую очередь это касается препаратов, которые предоставляются отдельным категориям граждан.

По его словам, указание ИИН позволит подтвердить, что лекарство действительно получил конкретный человек, для которого оно было предназначено. Такой механизм рассматривается как более простой и эффективный способ контроля по сравнению с альтернативными вариантами.

При этом уточняется, что нововведение будет касаться лекарств, выдаваемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.

В ведомстве подчёркивают, что мера направлена на повышение прозрачности и исключение нецелевого использования средств.

По схеме «как у Долиной»: казахстанка потеряла жильё В Алматинской области 73-летняя женщина осталась без единственного жилья, поверив телефонным мошенникам. Злоумышленники представились сотрудниками...

Переход заговорил: новое решение для безопасности в Костанае В Костанае на одном из нерегулируемых пешеходных переходов установили речевой оповещатель. Новшество появилось на пересечении...

Лес после пожара: восстановление в Костанайской области продолжается спустя годы Масштабный пожар в Басаманском и Семиозёрном лесничествах, произошедший в сентябре 2022 года, за несколько дней...