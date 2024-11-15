ИИН в чеках: в Минфине объяснили цель инициативы

В Министерстве финансов Казахстана разъяснили, зачем планируется указывать индивидуальный идентификационный номер в чеках при покупке лекарств и медицинских услуг, передаёт LS.
Как сообщил вице-министр Ержан Биржанов, речь идёт о контроле за целевым использованием бюджетных средств. В первую очередь это касается препаратов, которые предоставляются отдельным категориям граждан.
По его словам, указание ИИН позволит подтвердить, что лекарство действительно получил конкретный человек, для которого оно было предназначено. Такой механизм рассматривается как более простой и эффективный способ контроля по сравнению с альтернативными вариантами.
При этом уточняется, что нововведение будет касаться лекарств, выдаваемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.
В ведомстве подчёркивают, что мера направлена на повышение прозрачности и исключение нецелевого использования средств.
