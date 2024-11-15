Лес после пожара: восстановление в Костанайской области продолжается спустя годы

Масштабный пожар в Басаманском и Семиозёрном лесничествах, произошедший в сентябре 2022 года, за несколько дней уничтожил около 43 тысяч гектаров леса. Спустя почти четыре года работы по восстановлению экосистемы продолжаются.

Первые результаты восстановления

На сегодняшний день вырублено около 47% повреждённых сосен. Территория постепенно очищается, и на месте сгоревшего леса уже появляются молодые всходы.

«На месте ранее вырубленных деревьев уже появляются молодые всходы. В 2025 году лес был высажен на площади 35 гектаров, всего — 150 тысяч сосен. В этом году планируется засадить ещё 500 гектаров», — сообщил заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства Талгат Берманов.

Обновление техники и защита леса

Параллельно с восстановлением леса усиливается противопожарная защита. В регионе значительно обновлён парк специализированной техники: закуплены пожарные автомобили, тракторы и малые лесные комплексы.

Также увеличивается уровень оснащённости лесных хозяйств, что позволяет оперативнее реагировать на возможные возгорания.

Новые наблюдательные вышки

Отдельное внимание уделяется системе мониторинга. В этом году выделены средства на разработку проектной документации для десяти пожарных наблюдательных вышек.

Строительство планируется начать в 2027 году, ещё десять объектов появятся позже. К 2028 году регион намерен полностью обеспечить лесные учреждения такими вышками.

Ожидается, что это позволит своевременно выявлять очаги возгорания и предотвращать крупные пожары, сохраняя восстановленные лесные массивы.

