Переход заговорил: новое решение для безопасности в Костанае

В Костанае на одном из нерегулируемых пешеходных переходов установили речевой оповещатель. Новшество появилось на пересечении улиц Тәуелсіздік и Касымханова по инициативе управления административной полиции совместно с отделом ЖКХ города.

Устройство ежедневно с 09:00 до 22:00 транслирует голосовые сообщения о соблюдении правил дорожного движения. Обращения звучат на двух языках: «Пешеходы, будьте внимательны на дорогах» и «Жаяу жүргіншілер, жолда абай болыңыздар».

Как отмечают специалисты, внедрение таких оповещателей направлено на повышение безопасности как пешеходов, так и водителей, а также на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

В дальнейшем подобные устройства планируют установить и на других нерегулируемых пешеходных переходах города.

