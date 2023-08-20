ИИН в открытом доступе: насколько это опасно

Зачастую, передавая свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН) для заполнения различных форм, получая пропуск для организаций, оформляя дисконтную карту и прочее, казахстанцы не задумываются, что персональная информация может легко попасть в общий доступ. В каких случаях все же не стоит озвучивать или предоставлять свой ИИН? Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с юристом.

ИИН состоит из универсальных номеров (12 цифр), которые начали присваивать казахстанцам с 2013 года. Тогда ИИН заменил РНН (регистрационный номер налогоплательщика) и СИК (социальный индивидуальный код).

Создание ИИН, безусловно, избавило казахстанцев от необходимости предоставлять множество документов. Однако, с другой стороны, как подчеркивает казахстанский юрист Данияр Байгабатов, персональная информация теперь общедоступна.

«Во-первых, по ИИН можно вытащить любую информацию. ИИН — это основополагающие личные данные, по нему можно узнать налоговую задолженность человека, адрес проживания, в некоторых случаях можно узнать информацию о наличии авто или другого имущества. Поэтому ИИН афишировать категорически не стоит», — говорит Байгабатов.

Отметим, что, согласно данным Министерства внутренних дел, ранее до 2013 года правилами формирования идентификационного номера, утвержденного постановлением правительства Казахстана был установлен алгоритм формирования и считывания ИИН, содержащий 12 цифр. Однако позже постановлением правительства в правила были внесены изменения, в части *исключения привязки цифровых данных ИИН к персональным данным физических лиц*.

Таким образом, как уточнили в МВД, сегодня ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Формирование ИИН происходит автоматически с учетом *принципов уника. То есть без привязки к дате рождения и полу.

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