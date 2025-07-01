Июнь по температуре был теплее климатической нормы на 2 градуса, жарче обычного ожидается и август. Костанайские синоптики рассказали о погоде. По их прогнозам предстоящий летний месяц будет не стабильным. Тёплые дни будут чередоваться с прохладой.

Июньская погода для жителей Костанайской области выдалась довольно переменчивой, а месячная температура оказалась выше на два градуса климатической нормы. А вот первая декада июля, по данным Казгидромета, по всему региону начнется с дождей. Обуславливается это повышенным атмосферным давлением и прохождением обширного циклона.

«Днем облачность: будет прояснение, малооблачно, поэтому в дневные часы будет прогрев значительный. Температура повысится у нас ночью 15-20, днем 28-33, и на юге области сильная жара до 36 градусов», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

И во вторую декаду июля по всей области периодически будут идти дожди и, возможен спад температуры воздуха днем до 22-27 градусов. Июль, как правило, самый знойный, солнечный и жаркий месяц в году, но, как отмечают синоптики, не в этом году. Температурный фон будет около климатической нормы.

Это будет объяснять и ожидаемое в июле похолодание, грозы и местами возможен сильный дождь. А температура воздуха будет часто колебаться, например, ночью может максимально понизиться до плюс 10-15 градусов.

«Наиболее такую жаркую погоду ожидаем во второй половине третьей декады. Там температуры, уже сильную жару ожидаем, температура повысится дневные до 33-38 градусов. Ну, это в прогнозе», — уточнила Антонина Шибаршина.

А вот август, по словам Антонины Шибаршиной, ожидается теплее обычного. Есть возможность, что жара наступит в последний месяц лета.

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