Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 июля представили синоптики Казгидромета.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК — сильные дожди, град, шквал.
Лишь на юге, юго-западе, 12 июля на западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и солнечная погода. По республике ожидается усиление ветра.
Днем на западе республики ожидается сильная жара 35-39 градусов, в отдельных районах очень сильная жара 40-42 градуса, на юго-западе 12-13 июля очень сильная жара 39-44 градуса, 14 июля сильная жара 38-42 градуса, в северных регионах небольшое понижение дневных температур от 17-25 до 15-23 тепла, на востоке основной фон температуры 22-30 тепла, на юге сильная жара 40-43 градуса, юго-востоке страны сильная жара 35-38 градусов.
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