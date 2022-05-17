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Июньский референдум: 13 млрд тенге потратят на оплату работы членов комиссий

фото Тенгриньюз.кз

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Рассчитывать суммы для оплаты будут исходя из средней зарплаты на 1 апреля.

Из 16,4 млрд тенге, которые выделили на проведение республиканского референдума по поправкам в Конституцию, 79% потратят на оплату труда членов избирательных комиссий. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на члена Центризбиркома Сабилу Мустафину.

«Это обеспечение оплаты труда почти 71 тысячи членов участковых и территориальных комиссий. Применяется показатель средней зарплаты по стране, потому что норма Конституционного закона «О республиканском референдуме» отличается от нормы Конституционного закона «О выборах», предусматривающей не менее трёх минимальных зарплат в месяц», – рассказала член Центризбиркома.

Она добавила, что оплата отработанного времени будет рассчитываться исходя из средней зарплаты на 1 апреля, которая составила 275 438 тенге.

«Оставшуюся сумму составляет материально-техническое оснащение участков голосования, обеспечение условий работы участковых комиссий и территориальных комиссий референдума, изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению, работы центральной комиссии референдума, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране», – отметила Сабила Мустафина.

Референдум состоится в воскресенье, 5 июня.

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