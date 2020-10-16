IKomek появится еще в нескольких городах Костанайской области

Моногорода включаются в программу цифровизации. Теперь у Рудного, Аркалыка и других городов Костанайской области должны появиться свои ситуационные центры iKomek и разработаны свои мобильные приложения с полезными функциями в разных сферах для граждан по типу смарт Костанай. Кстати, в некоторых населённых пунктах уже понемногу начали внедрять механизмы «умного города»

Со следующего года абсолютно все города Казахстана должны будут внедрять цифровые технологии в разные сферы деятельности — будь то безопасность, образование, здравоохранение или управление жизнью населённого пункта. Если раньше это касалось только городов республиканского значения и областных центров, то теперь к рейтингу «умных городов» присоединятся малые и моногорода.

«Теперь рейтинг «умных» городов будет разделен на две части: по городам республиканского значения и по областным центрам (в том числе малые и моногорода), так как города республиканского значения имеют другую динамику роста. То есть в следующем году кроме областного центра, города Рудный, Лисаковск, Аркалык, Житикара, Тобыл будут проходит оценку по достижению индикаторов Smart City»,- говорит руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Азамат Кашиев.

Азамат Кашиев отметил, что цифровизация разных сфер деятельности понемногу уже начала внедряться в моногородах нашего региона, а главное приносить пользу. К примеру, в Житикаре уже установили 73 видеокамеры на общую сумму 12 млн. тенге. Охват составил 90% улиц города. И благодаря этим камерам резко возросло количество раскрываемых преступлений. Есть примеры и в других городах области.

«К примеру, акиматом города Лисаковск ведется целенаправленная работа по цифровизации: обеспечивается «умное освещение» по городу, устанавливается умные светофоры, запущено мобильное приложение Smart Lisakovsk»,- сказал Азамат Кашиев.

Кстати, показатели развития «умных городов» входят в общереспубликанский рейтинг. Поэтому, первостепенными задачами для моногородов Костанайской области станут открытие ситуационных центров iKomek, а так же запуск своих мобильных приложений по аналогии Smart Qostanay, где жители смогут получать услуги с помощью своего мобильника — оплачивать коммунальные платежи или записаться на приём к врачу.

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