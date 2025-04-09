Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в Парламенте рассказал, что магазины у дома, парикмахерские и другие мелкие предприниматели не будут платить налог на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент Zakon.kz.
Он пояснил, что специальный налоговый режим для среднего и малого бизнеса теперь будет называться СНР на основе упрощенной декларации. Лимит дохода – 600 тыс. МРП – сохраняется, как и сейчас. Снимаются ограничения по численности работников. Ставка 4% и может быть снижена маслихатами до 50%.
«Правительством было предложено распространение режима только по определенным видам деятельности и главное условие – только B2C операции. При этом операции В2В могут осуществляться только в рамках спецрежима. Если налогоплательщик, работающий в общеустановленном режиме, покупает товар или услугу у «спецрежимщика», то он не имеет права ставить себе на вычет такие расходы. Количество видов деятельности будет регулироваться правительством», – сказал Серик Жумангарин.
Таким образом, магазины у дома, парикмахерские и предприниматели, работающие с населением, подпадут под эти условия и не станут плательщиками НДС.
«Им не надо бояться», – заявил Серик Жумангарин.
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